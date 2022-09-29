В Запорожской области разоблачена еще одна коррупционная схема пересечения линии разграничения. Среди участников - милиция, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения в Запорожской области, среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"По данным следствия, полицейский и представитель органа власти, личность которого устанавливается, разработали незаконную схему обогащения. К этой деятельности они привлекли еще троих гражданских лиц. Вопрос быстрого и положительного включения транспортного средства в состав колонны для выезда на временно неподконтрольную территорию Украины и формальный досмотр груза стоил от 500 до 2000 долларов США. Оговоренная сумма средств получалась гражданскими лицами и в дальнейшем передавалась правоохранителю и представителю органа государственной власти". - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в настоящее время задокументировано получение указанными лицами неправомерной выгоды на общую сумму около 160 тыс. грн. Во время проведения обысков по месту жительства и в автомобилях этих лиц изъято около 23 тыс. долларов США и 370 тыс. грн, компьютерная техника, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности.

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Правоохранителю сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а его посредникам – в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, в Запорожской области уже разоблачали участников коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Беспрепятственное пересечение линии разграничения обошлось для одного человека от 500 до 1500 долларов США и от 700 долларов США за единицу автотранспорта.