Задержан предатель, которого россияне назначили управлять оккупированным селом Дымер на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Он обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования врага. Кроме того, предатель принимал участие в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Рашисты "выбивали" из них информацию о местах дислокации подразделений Сил обороны и адресах проживания участников АТО.
Свои преступные действия злоумышленник координировал с командиром подразделения оккупантов, полковником из РФ с позывным "отец Кирилл", - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий".
После освобождения Дымера злоумышленник скрывался от правосудия на территории других регионов Украины. Но сотрудники Службы безопасности установили его местонахождение и задержали.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Соломенский районный суд г. Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.