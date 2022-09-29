Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Украину из российского плена вернулись 6 человек. Из них 4 морпеха, которые участвовали в боях за Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Среди освобожденных:

офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;

гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.