Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
13 93817
В Украину из российского плена вернулись 6 человек. Из них 4 морпеха, которые участвовали в боях за Мариуполь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Среди освобожденных:
- офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;
- гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.
"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.