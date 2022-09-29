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Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Украину из российского плена вернулись 6 человек. Из них 4 морпеха, которые участвовали в боях за Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных:

  • офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной;
  • гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

Состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 6 человек - четырех морпехов и двух гражданских, - ОП 01

"У каждого из них своя история. Например, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО. Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне нашли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что освобожденные военные участвовали в боях за Мариуполь.

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Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Гражданские- это не пленные. Гражданские -это заложники
  • Член Сухов Кабаев
    На гражданских нужно менять Слуг народа , сотрудников ОП и гундяевских попов!
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Теж цікаво. Дуже радію за наших, але ціна обміну замовчується. І, знаючи цю владу, можу припустити, що є що приховувати.
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