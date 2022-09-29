В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия. ФОТОрепортаж

Украинские военные в Сумской области сбили российский беспилотник из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". Сегодня, в зоне ответственности ОТГ Сумы, минус один российский Орлан-10, пересекший границу Украины", - говорится в сообщении.

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