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В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия. ФОТОрепортаж

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Украинские военные в Сумской области сбили российский беспилотник из стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 01

"Сбили российский беспилотник из стрелкового оружия! В Сумской области наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". Сегодня, в зоне ответственности ОТГ Сумы, минус один российский Орлан-10, пересекший границу Украины", - говорится в сообщении.

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В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 02
В Сумской области украинские защитники сбили российский БПЛА из стрелкового оружия 03

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