Полиция обнаружила застенку оккупантов в освобожденном Волчанске в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
"Установлено, что на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и застенку для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать. Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ содержали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружили инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.
На стенах застенки были написаны даты пребывания людей. Также кто-то из заключенных отчеканил в одной из камер молитву.
Сейчас полицейские общаются с находившимся в оккупации местным населением и устанавливают пострадавших, которых россияне незаконно содержали в помещении застенки-тюрьмы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, с начала сентября началось контрнаступление украинской армии в Харьковской области. Так, 8 сентября ВСУ освободили Балаклею, оккупированную с конца февраля. Впоследствии стало известно, что армия РФ бежит из Купянска и Изюма.
13 сентября в Минобороны сообщили, что за неделю в результате наступательной операции в Харьковской области осаобождено 3800 кв. км, более 300 населённых пунктов, около 150 тыс. населения. Впоследствии там уточнили, что реальная цифра освобожденных территорий почти в два раза больше.
Во время отступления кафиров из Харьковской области российские подразделения потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц техники.
Украинские власти заявили о многочисленных преступлениях российских военных в отношении гражданского населения в регионе, в частности, в освобожденном Изюме найдено массовое захоронение.