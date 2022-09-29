ГБР задержали 3 агентов ФСБ, пропагандировавших "русский мир" в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе совместной спецоперации ГБР и СБУ задержаны три агента ФСБ Российской Федерации, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Установлено, что с самого начала полномасштабного вторжения России эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа 2022 они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг российской федерации с подписью: "Одесса – русский огород". В дальнейшем это фото предатели передали представителям государства-агрессора для использования пропагандистскими СМИ, которые оправдывали агрессию против Украины.

Организовал эту преступную группу местный житель, который с 2014 г. открыто демонстрировал свою пророссийскую позицию и принимал участие в пророссийских политических мероприятиях на территории города. После начала войны он по заданию своих кураторов из спецслужбы государства-агрессора сформировал преступную группу. К ней он привлек еще двух приверженцев "русского мира".

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Предатели собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, сведения о патриотически настроенных активистах и ​​передавали эти данные агрессору. Кроме того, они разрабатывали планы образования агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области с целью проведения подрывной деятельности в пользу РФ.

Также предатели не отказывались и от обычной преступной деятельности. Они планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, занимавшегося волонтерской деятельностью. Для этого злоумышленники обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот согласился отдать все свое имущество и деньги. Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных.

В ходе спецоперации работники ГБР задержали "на горячем" преступников-предателей, пытавшихся похитить предпринимателя с применением наркотических веществ. Для похищения злоумышленники переоделись в военную форму и наняли помощников, которых "сыграли" правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.

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Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 146 (похищение человека) УК Украины.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании последним мер.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.





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