Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

29 сентября рядом с памятником "Менора" состоялась общая молитва памяти жертв Бабьего Яра. В мероприятии приняли участие представители Православной церкви Украины, Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, Римско-Католической церкви Украины, Украинской православной церкви, Церкви в Бабьем Яре, Всемирного Конгресса Украинцев, Украинского института национальной памяти, Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".