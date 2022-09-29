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Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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29 сентября рядом с памятником "Менора" состоялась общая молитва памяти жертв Бабьего Яра. В мероприятии приняли участие представители Православной церкви Украины, Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов, Римско-Католической церкви Украины, Украинской православной церкви, Церкви в Бабьем Яре, Всемирного Конгресса Украинцев, Украинского института национальной памяти, Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 01
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 02
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 03
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 04
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 05
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 06
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 07
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 08
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 09

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Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 10
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 11
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 12

Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 13
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 14
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 15
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 16
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 17
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 18
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 19
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 20
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 21
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 22
Общая межцерковная молитва памяти жертв Холокоста состоялась в Бабьем Яре 23

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Серьога Харківський
    Не виходять з нас фашисти щось. Вічна пам'ять полеглим
  • Друже Бобер
    Є (...Української православної церкви...), вони зараз білі і пухнасті
  • Павел Иващенко
    Вiчна памьять жертвам фашистських загарбникiв !
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