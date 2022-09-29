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Залужный получил благословение на победу от главного раввина Украины Асмана. ФОТО

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный встретился с главным раввином Украины Моше Реувеном Асманом, подчеркнул, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.

"Сегодня имел честь познакомиться и приветствовать в Генеральном штабе Главного раввина Украины Моше Реувена Асмана. Получил благословение на Победу и искренние слова поддержки в адрес Украины и ее вооруженных сил в сопротивлении российской агрессии. В День Памяти трагедии Бабьего Яра до боли трудно говорить о его повторении в Мариуполе, Буче, Ирпене, Изюме и других городах. Эта война показала, кто на стороне добра, а кто является олицетворением зла", - написал Залужный в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Залужного, главный раввин отметил, что сегодня именно Россия является фашистским государством.

"А его авторитетное мнение важно в современном мире. Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать, по аналогии с Израилем, военным государством. Мы посвятили обсуждению вопросов назначения военного капеллана иудея и обеспечения духовных потребностей военнослужащих. Искренне благодарен за лечение наших раненых воинов в Израиле и оказанную гуманитарную помощь", – рассказал главнокомандующий ВСУ.

Залужный получил благословение на победу от главного раввина Украины Асмана 01

Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Sav UA
    Смерть кацапським шайтанам !
  • arye z.
    Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою
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    Не лише військовою державою, хоч і це теж одне з головних.
    Повністю самостійною державою, не об'єктом, а суб'єктом світової політики. А це включає все - і міцну армію, оснащену ******** зброєю (а авіація і ракети в першу чергу), і розвинену військову промисловість, яка цю зброя вироблятиме, і цивільна промисловість, і наукові розробки, і рівень життя населення, і медицина та освіта... І ось тоді, коли Україна стане однією з найрозвиненіших країн світу, незважаючи на постійне сусідство злісного ворога, тільки тоді можна буде сказати, що жертви цієї страшної війни були не марними.
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