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Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши. ФОТО

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Истребители Eurofighter, участвующие в воздушной полиции в Польше, поднялись в воздух из-за присутствия российских самолетов в районе польской границы.

Об этом сообщили Военно-воздушные силы Италии Aeronautica Militare, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Eurofighter были направлены в Польшу два дня назад. Эти самолеты принимают участие в миссии НАТО. Они взлетели после перехвата трех российских самолетов, пролетавших вблизи северо-восточного фланга Альянса.

Итальянские истребители размещены на базе Мальборка на севере Польши, недалеко от российского эксклава Калининград.

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Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши 01
Италия подняла в воздух истребители из-за российских самолетов возле Польши 02

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Топ комментарии

  • Velykyj Lug
    Лапті нариваються на звиздюлину.
  • Валентина Саюн c856325a
    Два дні тому над містом пролетіли американські гелікоптери. Рев стояв, та і здорові такі.
  • Денис Власенко addd82a7
    Причём конкретную от 500 млн населения
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