Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома. ФОТОрепортаж

В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Жилой квартал в Николаеве российские террористы обстреляли около часа ночи. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома", - говорится в сообщении.

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В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину. У нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам.









