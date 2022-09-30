Новости Фото • Война

Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома. ФОТОрепортаж

6 71311
В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 01

"Жилой квартал в Николаеве российские террористы обстреляли около часа ночи. Ракета попала в верхний десятый этаж жилого дома", - говорится в сообщении.

Смотрите: От ночных обстрелов Николаева пострадали 8 человек, - Ким. ВИДЕО

В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину. У нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам.


Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 02
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 03
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 04
Последствия ночного обстрела Николаева: российская ракета попала в 10-й этаж жилого дома 05

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Amber
    Бидло кремля воює з нашими мирними людьми серед ночі , бо кацапи не люди ,
    а чортяки і відверті терористи - абивці😠
  • Olena Lynch
    Дай Боже, щоб ці тварюки так тікали з усієї території України або повзли б звідти безногі та безрукі, і в полон щоб тільки таких брали, щоб вони не могли знову після обміну повертатися на українську землю.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Кацапи терористи!Кацапи вбивці! Кацапи нелюди, злі потвори.Прощення їм не буде!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости