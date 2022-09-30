НАБУ и ГУР провели спецоперацию по эвакуации украинских военнослужащих из временно оккупированного города. ФОТОрепортаж
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Работники НАБУ совместно с ГУР Минобороны провели специальную операцию и помогли двум украинским военным вернуться с временно оккупированной на подконтрольную украинским властям территорию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе НАБУ.
"Командированные в ГУР МОУ детективы НАБУ получили информацию о том, что на востоке Украины скрываются трое военнослужащих, среди них одна женщина. В конце февраля во время боевых действий военнослужащие получили ранения. Из-за этого, а также по другим причинам, военные не смогли вернуться самостоятельно на подконтрольную территорию. Благодаря помощи местных жителей воины продержались в течение шести месяцев в зоне оккупации", - говорится в сообщении.
Для эвакуации морпехов НАБУ совместно с ГУР МОУ разработали и провели сложную операцию, по результатам которой военнослужащие оказались на подконтрольной территории Украины.