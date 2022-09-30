Создавал агентурную сеть: СБУ разоблачила агента ФСБ в Хмельницкой области. ФОТО

Бывший спецназ внутренних войск РФ разведывал места дислокации и перемещения подразделений ВСУ и собирал информацию о состоянии мобилизации и особенностях функционирования стратегически важных объектов критической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Гражданин России прибыл в Украину в январе 2022 года. Его "легендой" было якобы посещение родственников. А настоящей задачей – создание разветвленной агентурной сети для сбора разведданных и диверсий в западных регионах нашего государства.

"По данным следствия, шпионом является бывший спецназовец внутренних войск РФ, который неоднократно участвовал в боевых действиях, в том числе на северном Кавказе. Там он находился на агентурной связи с ФСБ, но после выхода в отставку его перевели в "режим ожидания ", а "расконсервировали", переведя в Украину", - говорится в сообщении.

Агент приехал в Украину по личному указанию бывшего руководителя отряда спецназначения Росгвардии "Витязь" полковника Сергея Лысюка. Этот экскомандир российского спецназа входит в ближайшее окружение Кремля.

Оперативники Службы безопасности установили, что деятельность шпиона координировал кадровый сотрудник ФСБ, полковник Евгений Петрушин с позывным "Гестапо". В прошлом он занимался подготовкой спецподразделений, а также занимал должности заместителя начальника управления ФСБ по Дагестану и первого заместителя председателя КГБ самопровозглашенного Приднестровья.

На проведение разведывательно-взрывной деятельности агент ФСБ получал деньги от своих "кураторов" из России. Для коммуникации использовали закрытые каналы электронной связи. Сотрудники Службы безопасности своевременно установили местонахождение российского агента, задокументировали его действия и предотвратили реализацию вражеских планов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

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