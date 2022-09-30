Ночью россияне активно вели огонь на Донецком и Горловском направлениях. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"На Донецком направлении в результате обстрелов ранен один человек - в Курахово. Также россияне стреляли по Марьинке, Красногоровке, Новомихайловке и Константиновке в Марьинской громаде, Первомайском, Водяном и Новоселовке Первой в Очеретинской громаде и по Авдеевке - без жертв.
На Горловском направлении пострадавших нет, однако поврежден частный дом в Железном. Также единичные обстрелы были зафиксированы возле сел Соледарской громады - Васюковки, Яковлевки и Парасковеевки", - говорится в сообщении.
Донецкая область постоянно переживает вражеские обстрелы и ракетные удары.
"Остаться здесь опасно! Эвакуируйтесь вовремя, пока к этому не заставили обстоятельства!", - подчеркнул Кириленко.