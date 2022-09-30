Российские войска нанесли 27 ударов по Донетчине за сутки: повреждены дома, есть погибшие. ФОТОрепортаж

За сутки армия РФ ударила по 12 населенным пунктам. Оккупанты забрали у гражданских жителей жизнь и жилье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Российские войска били по 12 населенным пунктам - городам Бахмут, Краматорск, Авдеевка, Торецк, Железное, селах Водяное, Галицыновка, Карловка, Новоселовка Первая, Александрополь, Раздольевка, Шевченко. Рашисты применили артиллерию, ракеты "С-300" "Град", "Смерч", - говорится в сообщении.

Уничтожены и повреждены 53 гражданских объекта – 21 жилой дом, коксохимический и машиностроительный заводы, помещения коммунальных служб, отделение банка, больница, учебное заведение, автовокзал, железнодорожное полотно, ЛЭП, хозяйственные здания, магазины.

Отмечается, что враг пять раз обстрелял Краматорск. В результате попадания российских ракет повреждены дома и критическая инфраструктура. Есть раненые.

Травмированы есть и в Бахмуте. Город подвергся 6 артиллерийским обстрелам. Повреждены 6 многоквартирных и 5 частных домов, гражданская инфраструктура.

Также читайте: Списки предателей обнаружены в бывшем помещении российской оккупационной администрации Волчанска в Харьковской области, - Нацполиция. ВИДЕО

















Также смотрите: Украинские воины взяли под контроль поселок Ямполь в Донецкой области. ВИДЕО





