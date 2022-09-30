Российские войска нанесли 27 ударов по Донетчине за сутки: повреждены дома, есть погибшие. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.
"Российские войска били по 12 населенным пунктам - городам Бахмут, Краматорск, Авдеевка, Торецк, Железное, селах Водяное, Галицыновка, Карловка, Новоселовка Первая, Александрополь, Раздольевка, Шевченко. Рашисты применили артиллерию, ракеты "С-300" "Град", "Смерч", - говорится в сообщении.
Уничтожены и повреждены 53 гражданских объекта – 21 жилой дом, коксохимический и машиностроительный заводы, помещения коммунальных служб, отделение банка, больница, учебное заведение, автовокзал, железнодорожное полотно, ЛЭП, хозяйственные здания, магазины.
Отмечается, что враг пять раз обстрелял Краматорск. В результате попадания российских ракет повреждены дома и критическая инфраструктура. Есть раненые.
Травмированы есть и в Бахмуте. Город подвергся 6 артиллерийским обстрелам. Повреждены 6 многоквартирных и 5 частных домов, гражданская инфраструктура.