Волонтеры "Фонда Добра и Любви" эвакуировали более 100 жителей декупированного Купянска. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала войны было эвакуировано более 2500 человек из Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и Донбасса.
В период с 23 по 26 сентября 2022 года под патронатом Министерства Реинтеграции "Фонд Добра и Любви" провел эвакуационную миссию в городе Купянск Харьковской области. Город был деоккупирован ВСУ, но его продолжают ежедневно обстреливать оккупанты.
В общей сложности было эвакуировано более 100 жителей. Среди них горожане, потерявшие жилье, дети с родителями и пенсионеры. Их отвезли на более безопасные территории и предоставили временное жилье. Пострадавших, нуждавшихся в медицинской помощи, доставили в Чугуевскую центральную районную больницу.
Людям, которые остаются в городе, волонтеры предоставили 5 тонн продуктов питания длительного хранения от партнеров Фонда - организации "Сумка Самаритянина".