Волонтеры "Фонда Добра и Любви" эвакуировали более 100 жителей декупированного Купянска. ФОТОрепортаж

Волонтеры МБО "Фонда Добра и Любви" еженедельно осуществляют эвакуацию людей из прифронтовых зон и деоккупированных территорий, а также оказывает пострадавшим медицинскую помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала войны было эвакуировано более 2500 человек из Харьковщины, Сумщины, Черниговщины и Донбасса.

В период с 23 по 26 сентября 2022 года под патронатом Министерства Реинтеграции "Фонд Добра и Любви" провел эвакуационную миссию в городе Купянск Харьковской области. Город был деоккупирован ВСУ, но его продолжают ежедневно обстреливать оккупанты.

В общей сложности было эвакуировано более 100 жителей. Среди них горожане, потерявшие жилье, дети с родителями и пенсионеры. Их отвезли на более безопасные территории и предоставили временное жилье. Пострадавших, нуждавшихся в медицинской помощи, доставили в Чугуевскую центральную районную больницу.

Людям, которые остаются в городе, волонтеры предоставили 5 тонн продуктов питания длительного хранения от партнеров Фонда - организации "Сумка Самаритянина".

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