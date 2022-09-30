Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье войсками РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.

Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую отнятую жизнь украинцев!" - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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