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Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы гуманитарной колонны в Запорожье войсками РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население на Запорожье, Николаевщине, Днепропетровщине. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.

Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинически уничтожает мирных украинцев, давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Ответите обязательно. За каждую отнятую жизнь украинцев!" - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября, российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 23 погибших.

В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 01
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 02
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 03
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 04
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 05
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 06
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 07
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 08
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 09
Зеленский об обстреле гуманитарной колонны в Запорожье: Так поступают только законченные террористы и кровожадные подонки 10

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Топ комментарии

  • Mr. Andrii M
    Лиманьке угрупування вирізати показово під нуль .... Принципово не брати полонених ....
  • Александр Товба
    Згоден ! Кацапня , як тільки отримує по рилу , зразу обсерається і тікає . За такий злочин потрібна дзеркальна відповідь - бєлгород , ростов , курск , та по фіг куди - результат буде .
  • Александр Товба
    Свого часу Клімкін приносив більше користі , ніж вся названа Вами шобла . Та й Порошенко працював в цьому напрямку , а не робив вигляд .
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