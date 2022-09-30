Возросло количество жертв обстрела Россией гуманитарной колонны в Запорожье: 25 погибших и 50 раненых. ФОТОрепортаж

В Запорожской области прокуратурой и СБУ начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети", - говорится в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Читайте: В Запорожской области 1 октября объявлен днем траура по погибшим во время удара РФ по гуманитарной колонне, - ОВА

В СБУ заявили, что масштабный обстрел гуманитарной колонны в очередной раз свидетельствует, что Россия целенаправленно выбирает своими целями гражданские, а не военные объекты.

"Сколько бы Россия ни проявляла свой зверский оскал, ей обязательно придется отвечать за совершенное. Поэтому мы не только бьем врага на поле боя, но и тщательно документируем данные о преступлениях оккупантов, собираем показания, анализируем негласную информацию - весь массив доказательств станет предметом рассмотрения в международных судах после победы Украины. Мы не простим врагу ни одного погибшего человека. Срока давности у таких преступлений нет!" – отметил глава СБУ Василий Малюк.











