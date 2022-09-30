Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье. ФОТОрепортаж 21+

Так выглядит расстрелянная россиянами гуманитарная колонна.

Цензор.НЕТ публикует фотографии с места расстрела войсками Российской Федерации гуманитарной колонны в Запорожье.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ФОТО 21+.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и 50 раненых. Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок. В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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