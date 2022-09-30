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Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье. ФОТОрепортаж 21+

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Так выглядит расстрелянная россиянами гуманитарная колонна.

Цензор.НЕТ публикует фотографии с места расстрела войсками Российской Федерации гуманитарной колонны в Запорожье.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ФОТО 21+.

Напомним, 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной колонне по гражданским автомобилям под Запорожьем. Известно о 25 погибших и 50 раненых. Выезд на оккупированные территории через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.  В Запорожье 1 октября объявлен днем ​​траура.

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Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 01
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 02
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 03
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 04
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 05
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 06
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 07
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 08
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 09
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 10
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 11Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 12
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 13
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 14
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 15
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 16
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 17
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 18
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 19
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 20
Последствия обстрела РФ гуманитарной колонны в Запорожье 21

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Топ комментарии

  • Vlad Cheh
    Зачем сюда зашел, аж сердце заныло. Твари поганые. Вы свое получите.
  • три - пятнадцать
    русня - рікісні тварі
  • Claudia Smith
    Боже, який жах. Ну скільки ще світ буде дивитися на це на все і давати нам зброю по чайній ложці(((
    і "катастрофічні" їхні погрози ну ніяк не заспокоюють(((
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