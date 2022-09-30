В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР. ФОТОрепортаж
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Сотрудники ГБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.
"Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.
ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.