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В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР. ФОТОрепортаж

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Сотрудники ГБР нашли склад в городе Изюме Харьковской области. Оккупанты хранили в нем боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 01

"Склад был обустроен на территории Изюмского лесхоза, где во время оккупации базировалась 1 танковая дивизия российской армии. Всю макулатуру завезли с территории РФ. Среди прочего, оккупанты распространяли листовки на оккупированных территориях с помощью авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне во время бегства оставили на складе арсенал боеприпасов, среди которых боевые заряды для систем реактивного залпового огня.

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В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 02
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 03
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 04
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 05
В Харьковской области обнаружили склад с боеприпасами оккупантов и пропагандистскими листовками для псевдореферендумов, - ГБР 06

ДБР передало знайдені боєкомплекти підрозділам Збройних Сил України.

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Топ комментарии

  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Лиман на 90% окружен
  • Мобильный крематорий
    Как же противно выглядят кучи колорадок. Будто колорадские жуки в ведре. Фу блэт. Инстинктивно хочется их отравой побрызгать.
  • A San
    Які ж вони ,блеать убогі!!!
    Недолюди, тупорилі , убогі і жірстокі.
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