Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция. ФОТО

3 88514
В пророссийских каналах размещали результаты обстрелов дронов-камикадзе и создавали контент, дискредитирующий военнослужащих ВСУ, оправдывающий вооруженную агрессию РФ и ее действия на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Одесской области.

"По местам их проживания правоохранители провели неотложные обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду оккупационной армии и вещи с враждебной и запрещенной символикой. При осмотре техники были установлены лица, которые за определенное вознаграждение предоставляли визуальное подтверждение последствий вражеских ударов", - информируют в полиции.

В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 01
В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 02
В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителю Бахмута, сдававшего врагу места дислокации ВСУ, грозит до 8 лет за решеткой, - прокуратура

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    І де вони взялися в Одесі? Одесити, як реальні патріоти вибрали мером бандерівця, який ненавидить росію-ворога, ні разу не був на росії і нічого немає з ними спільного і тут тобі на.
  • Anders Steiberg
    Не, их надо использовать там, где они принесут больше пользы - на разминировании полей,.
  • Микола Мазуренко
    А що з трухановим, який своїм сраним памятником Каті дискредитує свободу і волю українців? Коли вже і до нього черга дійде?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости