В Одессе задержаны администраторы сети пророссийских каналов, - Нацполиция. ФОТО

В пророссийских каналах размещали результаты обстрелов дронов-камикадзе и создавали контент, дискредитирующий военнослужащих ВСУ, оправдывающий вооруженную агрессию РФ и ее действия на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Одесской области.

"По местам их проживания правоохранители провели неотложные обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, форменную одежду оккупационной армии и вещи с враждебной и запрещенной символикой. При осмотре техники были установлены лица, которые за определенное вознаграждение предоставляли визуальное подтверждение последствий вражеских ударов", - информируют в полиции.







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