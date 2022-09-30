Колонна российских оккупантов пытается вырваться из окружения близ Лимана, - Бутусов. ФОТО

Рашисты пытаются прорваться до наступления темноты, поскольку опасаются, что во тьме ВСУ выйдут за Торское и движение не будет возможно.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица - единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами. Фото сделано 30 минут назад из украинского беспилотника. Врага хорошо видят.

Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся. Значительное скопление войск РФ в Лимане пытается вырваться из окружения", - рассказал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если группировку РФ в Лимане удастся полностью уничтожить на отходе, то оккупантам не хватит сил для организации обороны Кременной и Сватового, - Бутусов