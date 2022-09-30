Россияне обстреляли деоккупированный Волчанск в Харьковской области. Есть погибшие. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли из артиллерии деоккупированный Волчанск. Полиция Харьковской области зафиксировала очередное военное преступление РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Харьковской области.

29 сентября около 18:00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск. Есть погибшие и раненые.

"Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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