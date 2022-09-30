Житель Кривого Рога по почте пересылал в Киев переделанные пистолеты. ФОТО

Правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Житель Кривого Рога переделывал сигнальные пистолеты на огнестрельные и по почте переправлял их в столицу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями задокументированы 3 эпизода сбыта переделанного огнестрельного оружия, которые злоумышленник отправлял в Киев, через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали "на горячем" во время очередного сбыта оружия.

Во время обысков у него изъяли оружие, много патронов, комплектующие и оборудование для переделки оружия, компьютерную технику, мобильный телефон и банковские карты.

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Жителя Кривого Рога обвинили в незаконном изготовлении оружия. Ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.