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Житель Кривого Рога по почте пересылал в Киев переделанные пистолеты. ФОТО

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Правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Житель Кривого Рога переделывал сигнальные пистолеты на огнестрельные и по почте переправлял их в столицу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями задокументированы 3 эпизода сбыта переделанного огнестрельного оружия, которые злоумышленник отправлял в Киев, через почтовые отделения, а денежные средства за оружие получал на собственную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали "на горячем" во время очередного сбыта оружия.

Во время обысков у него изъяли оружие, много патронов, комплектующие и оборудование для переделки оружия, компьютерную технику, мобильный телефон и банковские карты.

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Жителя Кривого Рога обвинили в незаконном изготовлении оружия. Ему грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

Житель Кривого Рога по почте пересылал в Киев переделанные пистолеты 01

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Топ комментарии

  • Борис Дородный b39ee959
    Опять про тоже в сотый раз. Пока не примем закон об оружии и короткостволе и с правом ношения, подобное будет только наростать. Право на личную безопасность--- право конституционное! Не спать хуторяне! Не спать!
  • pc igrock d59d7606
    ця держава не в змозі захистити своїх громадян і ще не дозволяє самому захищатися.
  • Stanislav Bryzhyk
    Отож.
    Про шо я й кажу, поки гандони розказують про то шо закон про зброю "неначасі" і "нам нужна разработать культуру владєнія агнєстрєлом", бандоси вже озброїлися давно. Виключно чесні нормальні люди не мають можливості себе захищати.
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