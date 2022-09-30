Бывший командир корвета "Луцк" Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО
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ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета "Луцк" Сергею Макееву, который в 2014 году после оккупации Крыма перешел на сторону россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ведомства.
"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору. На сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении. Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.