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Бывший командир корвета "Луцк" Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР. ФОТО

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ГБР сообщило о подозрении в госизмене бывшему командиру противолодочного корвета "Луцк" Сергею Макееву, который в 2014 году после оккупации Крыма перешел на сторону россиян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на сайт ведомства

"Капитан III ранга после захвата вооруженными формированиями РФ его части в Севастополе добровольно присягнул на верность агрессору. На сегодняшний день он командует российским противолодочным кораблем "Суздалец", который участвует в российской вооруженной агрессии против Украины", - говорится в сообщении. Бывшему военному заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Бывший командир корвета Луцк Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР 01
Бывший командир корвета Луцк Макеев воюет против Украины. Ему объявлено о подозрении в госизмене, - ГБР 02

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Топ комментарии

  • Urs
    он и не переходил. Он всегда и был на той стороне. Просто глаза надо было разуть...
  • мыкола дрон
    прошло восемь лет,а оно все в майорах ходят,видно очень сильно "ценят" предателей
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    От поц!
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