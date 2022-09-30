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Удар россиян по автопарку в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. ФОТО

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Увеличилось количество жертв ракетного удара армии РФ по АТП в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Удар россиян по автопарку в Днепре: спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего 01

"Тело второго погибшего  нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского "Искандера", - говорится в сообщении.

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К настоящему времени вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП.

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