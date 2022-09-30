Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Вигодная пропозиция
О ситуации на фронте...
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"Голубая устрица" по-российски
Инструкция для российского солдата
Бесспорные доказательства
"Мирного решения не будет..."
Ситуация изменилась
Наочно о "могилизации" в рф
Проводы на передовую
Возвращение
Все...
...такая жизнь
Все по плану...
Газоснабжение по-путински
Где-то на российско-грузинской границе
"Ядерный" клоун
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