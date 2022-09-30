Новости Фото • Фотошопы политиков

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

22 77218
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Вигодная пропозиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": За каждого мобилизированного мужчину в российской Туве власти выдают по живому барану

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

О ситуации на фронте...

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

"Голубая устрица" по-российски

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Инструкция для российского солдата

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Бесспорные доказательства

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

"Мирного решения не будет..."

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Ситуация изменилась

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Наочно о "могилизации" в рф

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Проводы на передовую

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Возвращение

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Все...

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

...такая жизнь

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

Все по плану...

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Газоснабжение по-путински

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 15

Где-то на российско-грузинской границе

Акция от кремля, инструкция для российского солдата, газоснабжение по-путински. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 16

"Ядерный" клоун

Больше фотошопов смотрите тут

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    . .
  • Post-AV
    Порошенко на фоне газодукта и "теперь я начальника" - это шедевры)))))
  • Андрей Мокряк
    Так ведь не за барана, а за красавицу-комсомолку .
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости