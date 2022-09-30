Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины. ФОТОрепортаж

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Члены СНБО рассмотрели вопросы об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Была заслушана информация главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, врио главы Службы безопасности Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

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Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны государств евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, которые вызывает страна-агрессор.



























