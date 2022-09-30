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Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины. ФОТОрепортаж

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Под председательством президента Украины Владимира Зеленского прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Члены СНБО рассмотрели вопросы об очередных попытках аннексии территории Украины и эскалации вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Была заслушана информация главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, врио главы Службы безопасности Василия Малюка и начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Участники заседания обсудили пути противодействия попыткам страны-агрессора аннексировать украинские территории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич и постоянный представитель Президента в Автономной Республике Крым Тамила Ташева проинформировали участников заседания о так называемом голосовании, которое проводила Россия на временно оккупированных территориях Украины. Отмечалось, что во время фейковых референдумов происходили многочисленные нарушения и манипуляции со списками избирателей.

Кроме того, СНБО рассмотрел вопрос обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства. Участники заседания заслушали доклады министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы.

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Были обсуждены меры, которые необходимо принять с целью обеспечения коллективной безопасности евроатлантического пространства и Украины. В частности, это укрепление и расширение международной коалиции в поддержку Украины, увеличение военно-технической помощи нашему государству, усиление санкционного давления на Россию, внедрение предложений по обеспечению безопасности на международной арене, активизация стратегии ядерного сдерживания России со стороны государств евроатлантического пространства, а также противодействие гибридным угрозам, которые вызывает страна-агрессор.

Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 01
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 02
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 03
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 04
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 05
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 06
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 07
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 08
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 09
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 10
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 11
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 12
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 13
Зеленский провел заседание СНБО: рассматривали обеспечение коллективной безопасности Украины 14

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Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Evgeny N
    Одне добре: за 3 роки царювання найвеличнішого, його все ж дочавили на рішення про вступ до НАТО, як він не пручався.
    Може саме тому сюди таємно приїздив їній генерал? Може саме про це буде пресконференція Столтенберга? Може саме тому країни ЄС та НАТО рекомендують своїм громадянам якомога швидше покинути московію?

    Молимося за наших воїнів (особливо біля Лиману) та тримаємо кулаки за НАТО
  • Ole Lahti
    Колись не стане на фото Єрмака-хряка? На його лобі написано все...
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