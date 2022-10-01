Новости Фото • Война

Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов "Ураганов", "Градов" и артиллерии. ФОТОрепортаж

2 0371
Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 01

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновка, Угледар, Красногоровка, пгт Северное, селах Новокалиново, Карловка, Максимилиановка, Бердичи.

Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 02

"Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта - 14 жилых домов, детский сад, магазин, гаражи, хозяйственное сооружение, автомобиль", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Российские войска нанесли 27 ударов по Донетчине за сутки: повреждены дома, есть погибшие. ФОТОрепортаж


Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 03
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 04
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 05
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 06
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 07
Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов Ураганов, Градов и артиллерии 08

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости