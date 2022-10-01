Последствия обстрелов Донбасса. Россияне били по населенным пунктам из минометов "Ураганов", "Градов" и артиллерии. ФОТОрепортаж

Российские войска открыли огонь по жилому сектору. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Северск, Константиновка, Угледар, Красногоровка, пгт Северное, селах Новокалиново, Карловка, Максимилиановка, Бердичи.

"Враг применил против мирного населения минометы, РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию. Уничтожены и повреждены 23 гражданских объекта - 14 жилых домов, детский сад, магазин, гаражи, хозяйственное сооружение, автомобиль", - говорится в сообщении.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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