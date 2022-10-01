В результате сегодняшних ударов по Николаеву пострадали пять человек, в том числе мама с трехмесячным ребенком, - Сенкевич. ФОТОрепортаж

Сегодня сообщалось об обстреле жилого дома в Николаеве, позже стало известно о повреждениях домов еще в одном районе города.

Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города. В них изуродованы стены, выбиты окна и разрушена крыша. Также там от попадания ракеты загорелся гараж. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек.

Также читайте: Россияне обстреляли Николаев, попали в жилой дом, - Сенкевич. Фоторепортаж (обновлено)









