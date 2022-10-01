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В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом "Профессор", который сливал развединформацию врагу. ФОТОрепортаж

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Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 01

"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор". Он собирал информацию о местоположениях блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами. Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.

В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 02

Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, "который также являлся сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ". Также обвиняемый вербовал жителей Одесщины для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.

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В Одесской области задержан агент ФСБ под псевдонимом Профессор, который сливал развединформацию врагу 03

Обвиняемый был задержан при выполнении очередного задания врага возле Одесской областной военной администрации. В ходе обыска изъят мобильный телефон, который использовался для передачи информации и приобретен за средства спецслужбы РФ.

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Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Коли нарешті ми вже почуємо щось на кшталт - зважаючи на воєнний стан працюючий на ворога громадянин України був затриманий та розстріляний. Слава Україні!- ???
  • Лариса Щепак
    Якийсь наркоман сушений...
  • Олег Кущ e096799b
    Может "ПроФФесор"? Так мы такого знаем.
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