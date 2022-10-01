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На Закарпатье адвокат подозревается в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу. ФОТО

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Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении адвокату по факту организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу за денежное вознаграждение (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемая, находясь в сговоре с другими лицами, разработала механизм переправки лиц через госграницу. За 8 тыс. долл. США женщина договорилась с клиентом об изготовлении для него водительского удостоверения и внесении его данных в систему "Путь". Мужчина должен был выехать за пределы Украины под видом водителя предприятия, осуществляющего перевозку гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, накануне адвокат получила часть денежных средств - 5 тыс. дол. США. Остаток суммы военнообязанный отдал сообщнику женщины – водителю, с которым непосредственно пересекал границу.

Их задержали в пункте пропуска. Водителю также сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц за пределы Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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На Закарпатье адвокат подозревается в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через границу 01

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Топ комментарии

  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    А кому ж, как не адвокатам?

    То такие крысы, шо везде пролезут.
  • Володимир Магура
    Нещодавно підвозив хлопчину-солдата, який приїхав на 10 днів до мами з передової. Я запитав його:" А тобе не коробить, що ти, 21-річний хлопець, захищаєш мене, своє місто, свою країну, а твої однолітки ховаються по темних кутах і закордоном, щоби відкосити від служби?" " Та ні,-відповів мій пасажир,- я би більше боявся, якби вони знаходилися зі мною в одному окопі". Ось такі, вони, наші Герої. А нам, виборцям, потрібно брати за яйця своїх депутатів для приняття поправок в закони про Державну службу, Вищу освіту і.т.д. з тим, що на державній службі ( поліція, СБУ, держ.управління, школи, університети і т.д.) можуть працювати виключно особи, що пройшли дійсну військову службу. На державну форму навчання, висування в депутати любого рівня-тільки після військової служби.
  • Игорь Игорев bb07bd2d
    Вот как должен человек любить свою роботу,и жить с мыслю ,скорей бы утро и на работу.Это касается тех *********, которые не смотря ни на что продадут свою родину, честь , вместе с матерью, какая рубка бабла проходит через таможню в это время,мы и накуй не нужны ,война не война, кацапы буряты, о чем вы , вот моя родина, моя жизнь, таможня....
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