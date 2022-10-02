При разминировании дамбы на Харьковщине изъято мин и взрывчатки с общим тротиловым эквивалентом в 650 кг. ФОТОрепортаж
Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, передаёт Цензор.НЕТ.
Он отметил, что следователи провели осмотр места заминирования и зарегистрировали преступления россиян.
"Возле дамбы во время проверки на наличие взрывчатки специалисты нашли 175 килограмм тротила, 68 противотанковых мин и электродетонаторы - общий тротиловый эквивалент около 650 килограммов! По словам сотрудников, это невероятно большое количество взрывчатки. Для понимания, по оценкам экспертов, для взрыва трубы "Северного потока" было использовано 500 кг тротилового эквивалента", - подчеркнул Болвинов.
По его словам, последствия такого взрыва были бы ужасающие – затопление целых сел и поселков.