Оператор РЛС Елена оставалась на позиции, даже когда рядом взрывались "Калибры". ФОТО

Задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени. В ту страшную для всей Украины ночь (вторжение РФ) Елена несла боевое дежурство.

Об этом сообщает АрмияInform, передает Цензор.НЕТ.

Представьте себе, что ваше утро начинается не с кофе или объятий любимого человека, а с боевого дежурства в три часа ночи. Вместо теплого утреннего душа – у вас готовность №1. Вы – оператор радиолокационной станции, по вашему подразделению прилетает шесть "Калибров" или "Искандеров", на вашем направлении – атака 15-18 российских самолетов.

Незаурядное мужество нужно иметь, чтобы, несмотря на опасность, остаться на позиции во время ракетных обстрелов и продолжать обнаруживать вражеские воздушные цели, ведь на кону невинные жизни.

Такие события пришлось пережить Елене, которая в ту страшную для Украины ночь несла боевое дежурство.

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– В три ночи я заступила на боевое дежурство, была темная ночь, даже звезды не сияли. В 4:00 враг начал ракетный обстрел Броваров. Пока все спускались в укрытие, мы, операторы РЛС, продолжали сидеть за мониторами и выполняли свою работу под ракетным обстрелом. "Горячее" стало тогда, когда было прямое попадание в высотомер, стоявший на соседнем холме. Ударная волна была очень мощной. Мою РЛС так "качнуло" - чуть не сбросило с холма. На мгновение показалось, что все, мне – конец…

Елена рассказывает, что задача операторов РЛС состоит в своевременном обнаружении врага и передаче информации о воздушной обстановке на командные пункты в режиме реального времени.

– Радиотехнические войска всегда пристально следят за воздушным пространством. Мы с побратимами видим москальские истребители далеко за пределами Украины. Сопровождаем, как только поднимутся с аэродромов. Их идентифицируем по траектории. У нас на мониторах они отображаются в виде движущихся на экране меток. Когда от этой метки отсоединяется еще одна и двигается в направлении своей цели – это и есть запуск вражеской ракеты! Далее передаем информацию авиации и ЗРВ. Когда метка ракеты исчезает, понимаем, что наши ребята ее уничтожили.

Женщина уверена, что совсем скоро украинская армия выгонит болотян окончательно. Ведь даже во время самых обстрелов наши воины мужественно продолжали работать на своих позициях с единственной целью: уничтожить как можно больше орков и защитить мирных украинцев. Именно такое настроение мотивирует двигаться дальше и работать, прямо к Победе!