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Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура. ФОТОрепортаж

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Враг попал в Запорожье и пригород четырьмя ракетами С300.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - отметил Старух.

"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен. Соблюдаем правила безопасности и верим в ВСУ!", - добавил он.

Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 01
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 02
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 03
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 04
Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура 05

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Топ комментарии

  • Огусто
    Запоріжжя добавилось до трійки більш обстрілюваних міст України. Або змінило місце Харкова.
    До зариги дістали орки з тими ракетами. Вже режим сну виробився: 01:15 - прокидання і очікування (уже на "мопеди"), далі сну вже немає. О 4:15 потужні обстріли міста; лежиш і молишся, куди прилетить. Як правило вісім ****** з проміжком в 70 секунд. Після останньої очікування про всяк випадок, пів години. 4:30 - другий сон.
    Локація - Миколаїв.
  • Огусто
    От так. Поки не було потреби в моїх руках і дружина без роботи, то їздили до родичів в Умань. Там тихо, мирно. Не без тревог, звісно. Але там ніяк не вдома. Потім дружині роботу тут запропонували, ми на Славу Богу і поїхали. А там і мої руки знадобились вже з відновлення деяких важливих руйнацій. А тут кожного дня є що робити.
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