Удар по Запорожью: рашисты попали четырьмя ракетами С300, разрушена промышленная инфраструктура. ФОТОрепортаж
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Враг попал в Запорожье и пригород четырьмя ракетами С300.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, враг попал в областной центр и пригород четырьмя ракетами С300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет", - отметил Старух.
"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен. Соблюдаем правила безопасности и верим в ВСУ!", - добавил он.