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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. ФОТО

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Теперь Польшу и Беларусь отделяет 187-километровый забор.

Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.

Высота построенной "стены" - 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.

"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является наиболие защищенной в Европе", - написал Жарин.

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  • Старый зольдат
    Новым забором обнесли скотный двор "Белоруссия", населённый тупыми и покорными скотами.
  • Valter Valter
    Сейчас лукашисты будут просовывать головы между прутьями, делать подкопы и визжать что Польша хочет на них напасть
  • Oresta Bartka
    Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів.
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