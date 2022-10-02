Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. ФОТО
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Теперь Польшу и Беларусь отделяет 187-километровый забор.
Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, передает Цензор.НЕТ.
Высота построенной "стены" - 5,5 м. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 м с колючей проволокой наверху.
"Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Сегодня польская граница является наиболие защищенной в Европе", - написал Жарин.