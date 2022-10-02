Сутки на Донетчине: 5 ударов по Авдеевке, по одному раненному в Бахмуте и Соледаре. ФОТОрепортаж

Ночью российские войска активно стреляли на участках фронта от Курахово до Соледар.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Донецком направлении под огонь попали Кураховская и Авдеевская громады - без жертв, но есть разрушения.

"В Кураховской громаде россияне обстреляли Кураховку и ударили ракетами по окрестностям Ганновки и Успеновки. Есть поврежденные дома. В Авдеевской громаде россияне 4 раза стреляли в районе Опытного, 5 раз - по Авдеевке. Есть попадание возле домов - объемы ущерба" .

Также сообщается, что на Горловском направлении пострадали Бахмутская, Торецкая, Соледарская и Светлодарская громады.

В Бахмуте один человек получил ранения, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Соледаре тоже ранен 1 человек. В Торецкой громаде повреждены 2 дома в Щербиновке и 2 дома в Северном - без пострадавших. В Светлодарской громаде ночь громко прошла в Одрадовке и на станции Майорск.

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"Остаться в области – опасно! Эвакуируйтесь вовремя!", – обращается Кириленко к жителям региона.









