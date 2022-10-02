Служебный пес полиции нашел невредимый российский БПЛА, - МВД Украины. ФОТО
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Найденная техника будет работать на ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.
"Нацгвардейцы сбили российский беспилотник 30 сентября вблизи Гоптовки из стрелкового оружия, рассказал журналистам нацгвардеец с позывным Егерь. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте. Через пол часа аппарат разыскал служебная собака Зевс", - говорится в сообщении.
Почти невредимый аппарат передадут для нужд Вооруженных сил Украины.