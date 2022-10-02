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Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус. ФОТО

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Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли.

Об этом сообщил в телеграмм-канале Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.
На месте происшествия работают правоохранители и пиротехники ГСЧС. Еще раз подчеркиваю: в области проведено экспресс разминирование (поля, домовладения, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы. Берегите себя и своих родных!" - отметил он.

Четверо гражданских погибли из-за подрыва автомобиля на мини на Черниговщине, - Чаус 01

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Топ комментарии

  • Ned Stark
    То може краще просто утриматися від поїздок лісами там полями? Минулого разу підірвалася машина, коли люди вирішили зрізати дорогу через поле... Навіщо спішити на той світ?
  • Владислав Носковский
    Бо нема чого на узбіччя з'їзджати, а тим паче заїзджати до лісу. Як би це жорстоко не звучало- вони самі винні.
  • Перехватчик
    Гриби дорого коштували цим людям
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