Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО
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Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3. Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз спасибо министерству нападения России за подарок", - говорится в сообщении.