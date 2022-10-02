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Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО

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Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3. Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз спасибо министерству нападения России за подарок", - говорится в сообщении.

Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом 01
Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом 02

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Топ комментарии

  • phantom4
    Цей танчик десь по парадах на парашкостані вештавсяю Он де залишки крлорадки на надгусенічному екрані. Доїхав до Київа блд...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    эти - один....следующие - еще один... а другие - еще два...
    вы ж не думаете шо там всего три человека воюют ???
  • stavr
    славаЗСУ!
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