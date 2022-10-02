Нацгвардейцы в качестве трофея захватили танк оккупантов под Лиманом. ФОТО

Бойцы Нацгвардии захватили под Лиманом Донецкой области российский танк Т-72Б3.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом – российский танк Т-72Б3. Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз спасибо министерству нападения России за подарок", - говорится в сообщении.





Также смотрите: Трофеи поступают безумными темпами: Украинские защитники "тянут" сразу два российских танка. ВИДЕО