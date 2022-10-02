На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Об этом в телеграме сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района правоохранители обнаружили расстрелянную колонну из шести автомобилей, которую обстреляли российские оккупанты. В результате очередного зверства российской армии погибли 24 человека, среди них — беременная женщина и 13 детей.
Сегодня прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно с экспертами ХОБСМЭ и экспертами Национальной жандармерии Франции провели первоначальный осмотр трупов для дальнейшего проведения соответствующих экспертиз.
Также прокуроры совместно со следователями СБУ допросили мирных жителей, которым удалось спасти свою жизнь во время расстрела оккупантами колонны. Гражданские предоставили прокурорам и следователям показания, необходимые для полного и всестороннего документирования террора, совершаемого российской армией.
Путь оккупантов в Гаагу неотвратим", - говорится в сообщении.