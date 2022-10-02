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На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Правоохранители получили показания от людей, которым удалось спастись при обстреле колонны автомобилей в Харьковской области.

Об этом в телеграме сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"25 сентября вблизи села Куриловка Купянского района правоохранители обнаружили расстрелянную колонну из шести автомобилей, которую обстреляли российские оккупанты. В результате очередного зверства российской армии погибли 24 человека, среди них — беременная женщина и 13 детей.

Сегодня прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно с экспертами ХОБСМЭ и экспертами Национальной жандармерии Франции провели первоначальный осмотр трупов для дальнейшего проведения соответствующих экспертиз.

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Также прокуроры совместно со следователями СБУ допросили мирных жителей, которым удалось спасти свою жизнь во время расстрела оккупантами колонны. Гражданские предоставили прокурорам и следователям показания, необходимые для полного и всестороннего документирования террора, совершаемого российской армией.

Путь оккупантов в Гаагу неотвратим", - говорится в сообщении.

На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 01
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 02
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 03
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 04
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 05
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 06
На Харьковщине собрали показания спасшихся от расстрела российской ДРГ эвакуационной колонны, - прокуратура 07

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