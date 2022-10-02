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Разоблачены связисты "ЛНР" и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция. ФОТО

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Следователи Нацполиции разоблачили связиста "лнр" и скрывавшего его жителя Харьковщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил: "При отработке на деоккупированных территориях в полицию поступила информация, что житель поселка Чкаловское предоставил свое жилье и одежду для укрывательства так называемого "военнослужащего лнр".

"Лнровец" задержан, в отношении двух открыто дело.

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Пасечник Сергей, 1968 года, "связист" бандитского формирования "лнр" - подозрение по ч.2 ст. 260 – наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Также установлен 60-летний Богданов Сергей, житель с. Чкаловское, которому грозит уголовная ответственность по ст.111-1 ч.4 – наказывается либо штрафом либо лишением свободы либо запретом занимать определенной деятельностью.

Всем напоминаю, что укрывательство военнослужащих России или бандитов из ОРДЛО - это уголовно наказуемое деяние. Коллаборационная деятельность. Это не говоря обо всем том терроризме, который они натворили на нашей земле".

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Разоблачены связисты ЛНР и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция 01
Разоблачены связисты ЛНР и скрывавший его житель Харьковщины - Нацполиция 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові савкові смердючі відрижки...
  • Ан Мур
    Я кажу: після деокупації ватних областей там всіх потрібно позбавити виборчих прав, як мінімум. Всіх, без розбору; окрім тих, хто воював в ЗСУ та в складі інших силовиків. Повертати права лише після екзаменів на знання історії України, знання мови, та встановлення того, чим дихав в попередні роки. Якщо галасував за шарієївців, комуняк, социків, зажопівців чи навіть за ригів - до ексзамену на громадянство допускати лише через десять років. Наприклад, і рига Александра Глазкова - також. Хватить нам навіть "акакаяразніца"! Натерпілись!
  • YU ST
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