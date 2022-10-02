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В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали. ФОТОрепортаж

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В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом рассказал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане. Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета России", - говорится в сообщении.

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В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 01
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 02
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 03
В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали 04

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как? как это неучтенный ? ааа??? )))
  • Maksim Perepelitca
    Не пройшло і доби .! У кацапів знову халепа .. Два майора-******** пишуть -

    Два майора

    Херсонская область. Бериславское направление

    Золотую Балку противник занял не более суток назад.

    Сейчас наши части сражаются вблизи н.п. Дудчаны с передовыми отрядами противника.

    25 км ( це - в глибині кац оборони ) .
  • Богдан Сварга
    Сподіваюсь це Красноярцев.
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