В Лимане обнаружили обломки российского бомбардировщика Су-34, о уничтожении которого не сообщали. ФОТОрепортаж

В освобожденном Лимане Донецкой области обнаружили обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом рассказал Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки российского истребителя-бомбардировщика Су-34, RF-81852 найдены в Лимане. Ранее они не попадали в сеть, поэтому это +1 к подтвержденным потерям россиян и стопроцентный минус примерно 36 миллионов долларов США из бюджета России", - говорится в сообщении.

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