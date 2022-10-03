Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Разрушен реабилитационный центр для детей с особыми потребностями - Старух. ФОТО (обновлено)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг произвел ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются. Соблюдайте правила безопасности!

Есть риск повторных атак", – отметил он.

В свою очередь спикер Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил в телеграм-канале, что предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушена инфраструктура города.

"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется", - добавил чиновник.

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Позже Старух сообщил, что сегодня утром враг нанес очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300.

"В областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Сейчас известно об одном пострадавшем, он госпитализирован.

В частности, разрушен реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. В результате атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали вне населенных пунктов. Оккупант ежедневно обстреливает территорию области. Каждый день страдают гражданские жители нашего края. Мы все выдержим и победим!", - говорится в сообщении.