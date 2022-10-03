Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из "Градов" и тяжелой артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровскому району на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району.

"На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется", - отметил он.

По словам Резниченко, всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.

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"Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе изуродовано около десятка многоэтажных и частных домов и линии электропередач. В Марганецкой громаде из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. Пламя огнеборцы уже укротили", - отмечает глава региона.

В Мировской громаде почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

"В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская громада. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали", - резюмирует Резниченко.







