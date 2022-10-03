Россияне нанесли удар по общежитию в Часовом Яре. Под завалами может находиться как минимум один человек. ФОТО

Этой ночью россияне вели обстрелы по громадам вдоль линии фронта от Авдеевки до Северска, а также нанесли удар по относительному тылу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"На Горловском направлении больше всего пострадала Часовоярская громада - россияне попали в общежитие учебного заведения в Часовом Яре, по меньшей мере, 1 человек находится под завалами. Продолжается спасательная операция. Также громко было в Одрадовке и на станции Майорск Светлодарской громады".

Также смотрите: Уцелевшие в Лимане российские оккупанты бежали в Счастье, - Гайдай. ВИДЕО

На Донецком направлении россияне стреляли по Авдеевской и Очеретинской громадам. В Авдеевке были одиночные прилеты по старой части города, в Очеретинской громаде – ударили по Желанному и обстреляли Каменку. По предварительной информации, без пострадавших", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на Лисичанском направлении происходили постоянные обстрелы Северска и Серебрянки. Информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняют. Также на рассвете россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в здание предприятия, без пострадавших.