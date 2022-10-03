В Буче похоронят руководителя "призраков Киева" полковника Михаила Матюшенко (Деда), погибшего в июне в воздушном бою. ФОТО

В небе над Черным морем погиб полковник Михаил Матюшенко с позывным Дед, возглавлявший группу летчиков, ставших легендой как "Призрак Киева". Он погиб в июне, а похоронят его в Буче только сейчас.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Бучи Анатолий Федорук, передает Цензор.НЕТ.

"Во время выполнения боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем. Военный лётчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной Дед – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи", - отмечает Федорук.

Федорук заявил, что с приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потерь в воздухе. Все пилоты из "призраков Киева" возвращались живыми.

"В одну из ночей Дед бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили!" - вспоминают один из эпизодов побратимы. Впоследствии он принял решение усилить южный и восточный фронты: "Когда Дед узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция", - отметил Федорук.

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Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали.

2 октября, как сообщил мэр Бучи, тело полковника смогли вернуть домой.