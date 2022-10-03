СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия, почти 5 лет скрывавшегося от следствия. ФОТО

Служба безопасности в рамках борьбы с международной преступностью установила местонахождение и задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Почти пять лет он скрывался от следствия за организацию транснационального канала нелегальной продажи стрелкового оружия через территорию Украины.

"В 2018 году правоохранители разоблачили подпольного оружейника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, но впоследствии изменил свое решение - на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия", - информируют в СБУ.





Также сообщается, что долгое время он скрывался на территории региона. Для этого приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Буковины и пытался изменить внешность.

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"Однако сотрудники СБУ все равно выследили и задержали злоумышленника по месту его временного пребывания. Сейчас решается вопрос дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.