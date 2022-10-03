Украинский воин Максим (Шерлок) Запечный погиб в бою с российскими оккупантами в Харьковской области. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб опытный защитник 37-летний Максим (Шерлок) Запечный из Полтавы.

О смерти сослуживца сообщила в Facebook волонтер Анна Демиденко, информирует Цензор.НЕТ

"Опытный храбрый Воин отдал жизнь на этой проклятой войне. Неописуемая потеря для его семьи", - написала Демиденко.

Максим Запечный в 2014 году подписал контракт и был сапером. Он воевал в Донецком аэропорту, где получил ранения. А также прошел множество горячих точек на Донбассе. На передовой был до конца августа 2015 года, затем работал инженером, но из-за наступления России снова отправился на фронт.

Читайте: Тело военнослужащего Сергея Совы с сине-желтым браслетом передали для погребения

О гибели опытного сапера, воина Максима Запечного на своей странице в Facebook написал и Нежинский Гурок, побратим Шерлока:

"То, что я чувствую - не передать. Не передать, что чувствуем мы. Он был самым опытным из нас. На войне с 2014-го года. Быть сапером было его призванием. Мы все были его учениками, а он - нашим учителем, которого любили. и уважали все, без исключения.

Макс, кто теперь мне сделает "хотабку", которая мне нах#й не нужна? Макс, кто будет откапывать машины, а все остальные будут смотреть? Макс, кто теперь будет хоботить ВОГ-и? Макс, кто теперь будет смеяться над твоим "костюмом сутенера", который тебе пришел позавчера? Макс, кто будет ходить в шортах с соплями по холоду?

Макс, как ты теперь станешь офицером? Макс, кто теперь будет кричать "позакривали пиз#аки"?

Макс, как так? Я до сих пор надеюсь, что это снова твоя тупая шутка.

Бл#дь. Пизд#ц!".

Пользователь отметил, что помочь маленькой дочери Максима Запичного можно по номеру карты 4731219617243898 (Тур Евгения, бывшая жена).