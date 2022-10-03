Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

Воины ДШВ уничтожили оккупантов в районе города Лиман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании ДШВ ВС Украины.

"На фотографиях - уничтоженные российские оккупанты, которых "демилитаризовали" воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в эти дни в районе города Лиман Донецкой области", - говорится в сообщении.

В ДШВ добавляют, что именно так будут выглядеть мобилизованные россияне, коллаборанты и другие враги Украины, которые придут к нам с войной!





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