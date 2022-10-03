Новости Фото • Война

Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом. ФОТОрепортаж (18+)

37 24295
Воины ДШВ уничтожили оккупантов в районе города Лиман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в командовании ДШВ ВС Украины.

"На фотографиях - уничтоженные российские оккупанты, которых "демилитаризовали" воины 81 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в эти дни в районе города Лиман Донецкой области", - говорится в сообщении.

Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 01

В ДШВ добавляют, что именно так будут выглядеть мобилизованные россияне, коллаборанты и другие враги Украины, которые придут к нам с войной!


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 02

Смотрите также: The Guardian показало остатки российской колонны, пытавшейся покинуть Лиман. ВИДЕО


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 03
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 04

Смотрите также: Сутки в Херсонской области: обстрелы и ракетные удары со стороны войск РФ, похищение людей за проукраинскую позицию и отказ голосовать на псевдореферендуме. ФОТО


Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 05
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 06
Украинские десантники ликвидировали рашистов под Лиманом 07

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ничіпір Серветник
    так не цікаво. писки замальовані що псує усю радість від побачених мертвий кацапів
  • Sophia-Maria Duglass
    Слава НАЦІЇ! Смерть москалям !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости