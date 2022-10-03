Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы. ФОТОрепортаж

Утром 3 октября, в результате ракетных обстрелов г. Часов Яр, разрушено здание общежития одного из учебных заведений города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"Разрушены конструкции с первого по четвертый этажи одного из подъездов здания. В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы на месте разрушения здания", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, под завалами возможно пребывание одного человека.











