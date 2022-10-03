Новости Фото • Война

Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы. ФОТОрепортаж

3 1834
Утром 3 октября, в результате ракетных обстрелов г. Часов Яр, разрушено здание общежития одного из учебных заведений города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 01

"Разрушены конструкции с первого по четвертый этажи одного из подъездов здания. В настоящее время спасатели проводят аварийно-спасательные работы на месте разрушения здания", - говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне нанесли удар по общежитию в Часовом Яре. Под завалами может находиться как минимум один человек. ФОТО

По предварительной информации, под завалами возможно пребывание одного человека.


Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 02
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 03
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 04
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 05
Последствия ракетного удара россиян по Часовому Яру: разрушен подъезд общежития, продолжаются спасательные работы 06

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости